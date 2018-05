Neben einem Mietvertrag unterstützen soziale Träger die Betroffenen auch nach dem Einzug, etwa bei der Schuldenregulierung. Die Landesregierung fördert das Projekt erstmal bis November 2020.

Projekt bereits in anderen Ländern erfolgreich

" Housing First hat sich bereits in anderen europäischen Ländern bewährt, zum Beispiel in Finnland ", erklärt Julia von Lindern, Sozialarbeiterin bei Asphalt e.V. Bisher sei es oft so, dass Obdachlose Wohnungen nur unter Auflagen zur Verfügung gestellt bekämen und sich erst bewähren müssten.

In dem neuen Pilotprojekt erhalten Obdachlose dagegen normale, unbefristete Mietverträge. Auch in Düsseldorf habe sich das bereits bewährt: Alle rund 50 ehemals Obdachlosen wohnen demnach noch in den gekauften Wohnungen.

Video starten, abbrechen mit Escape Immer mehr Obdachlose in Deutschland | WDR aktuell | 14.11.2017 | 01:20 Min. | Verfügbar bis 14.11.2018 | WDR

Stand: 23.05.2018, 05:30