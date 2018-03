Chef-Profiler jagt Mörder von Claudia Ruf

Das Düsseldorfer Landeskriminalamt will mithilfe einer neuen Datenbank ungeklärte Mordfälle lösen. Der Fall Claudia Ruf ist einer der ersten, der in die Datenbank aufgenommen wird.

Neue Erkenntnisse durch neue Ermittungsverfahren möglich

150 Männer werden zu einem DNA-Test geladen. Darunter einige, die schon früher auf dem Zettel der Mordkommission standen. Damit stehen die Ermittler möglicherweise vor dem Durchbruch.

Verschwunden in Grevenbroich - gefunden in Euskirchen

Es ist ein Fall, den Polizisten in all den Jahren nicht vergessen haben. Vor 22 Jahren verschwand Claudia Ruf nahe ihres Elternhauses in Grevenbroich spurlos. Zwei Tage später wurde die Leiche der damals Elfjährigen in Euskirchen gefunden. Es handelte sich um einen Sexualmord, fanden die Ermittler schnell heraus. Nur den Täter, den fanden sie nicht. Der Fall verfolgt einen Polizeibeamten bis heute: Andreas Müller.

Chef-Profiler war erster Ermittler am Fundort der Kinderleiche

Der Mordermittler war damals der erste Kripo mann am Fundort der Leiche. Heute ist er der Chef der Profiler des Landeskriminalamtes. Den Fall "Claudia Ruf" hat er keinen Tag zu den Akten gelegt. Das sei auch eine Verpflichtung der Familie Ruf gegenüber, sagt Müller. Damit diese zur Ruhe finden könne.

Der Täter habe ihm und seinen Kollegen ein paar Aufgaben gegeben, die letztlich in den vergangenen 22 Jahren nicht zu lösen gewesen seien. Müller baut mit seinen Kollegen eine Datei auf, die "cold cases", kalte Fälle, genannt wird. Darin werden einmal 900 ungeklärte Tötungsdelikte erfasst sein. Der Fall Claudia Ruf ist einer der ersten, die Müller in die Datei eingestellt hat.

Video starten, abbrechen mit Escape Hoffnung auf Gerechtigkeit - Teil I | Hier und heute | 19.03.2018 | 12:03 Min. | Verfügbar bis 19.03.2019 | WDR

Spuren bis nach Belgien

Mordermittler damals war auch der Bonner Kripobeamte Robert Scholten. Heute leitet er die Pressestelle seiner Behörde. Auch ihn hat der Fall bis heute nicht losgelassen.

Viele Spuren verliefen im Sand

In drei Schränken lagern die Akten aus 22 Jahren Ermittlungsarbeit. Sie zeigen, dass die Mordermittler jeder einzelnen Spur nachgegangen sind. Wochenlang wurden im Frühjahr, Sommer 1996 alle Pkw zwischen Wohn- und Fundort von Claudia Ruf kontrolliert. Eine Spur führt sogar zum Fall Dutroux in Belgien. Alles blieb erfolglos.

Video starten, abbrechen mit Escape Hoffnung auf Gerechtigkeit - Teil II | Hier und heute | 19.03.2018 | 08:41 Min. | Verfügbar bis 19.03.2019 | WDR

Neue Spuren führen zu neuen Antworten

Die Kriminaltechnik aber hat sich weiterentwickelt. Andreas Müller wertet Informationen aus anderen Kriminalfällen aus und hofft auf den Treffer im Fall Claudia Ruf. Operative Fallanalyse nennen das Ermittler. Müller sagt, heute habe er viele Antworten, die er früher nicht gehabt hätte. Aufgeben, das ist keine Option für Mordermittler. Auch nicht nach 22 Jahren. Und schon gar nicht im Fall Claudia Ruf.