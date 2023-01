Viel packt Elke Friedrich nicht ein in ihren Rucksack. Laptop, einen Block, ein paar Flyer. Gleich will die Leiterin des Malteser-Flutbüros in Rheinbach losfahren. Ihr Ziel: Flutgebiete in der Region besuchen. Dort will sie mit Menschen, die sie bereits kennt oder kennenlernen will, ins Gespräch kommen, beraten, beim Antragsstellen helfen. „ Wir haben gemerkt, dass die Hürde groß ist, in ein Büro zu kommen. Da ist es einfacher, wenn die Hilfe direkt zu einem nachhause kommt “, sagt Elke Friedrich.

Noch immer keine Heizung

Lars Hallek lebt mit seiner Familie seit der Flut in einem Provisorium. Die Räume im Erdgeschoss sind kalt, an manchen Stellen beginnt es zu schimmeln. „ Wir warten immer noch auf eine neue Heizung. Neues Lieferdatum: nächstes Jahr “, schildert der junge Mann aus Swisttal-Essig Elke Friedrich, die ihn heute besucht. Dick eingepackt sitzen die beiden im Esszimmer, trinken eine Tasse Kaffee - bei etwa zwei Grad.

Elke Friedrich von den Maltesern im Gespräch mit Lars Hallek. Der IT-Experte wartet immer noch auf eine Heizung.

Lars war nicht versichert. Er hat Geld vom Land und von Hilfsorganisationen bekommen - auch dank Elke Friedrichs Vermittlung. Das reicht aber nicht. „ Man ist fast schon schockiert, wie schnell das Geld aufgebraucht ist für alle das, was man bei so einem Wiederaufbau braucht “, sagt er. Elke Friedrich will ihn beraten, wie weitere finanzielle Unterstützung - etwa für Hausrat - aussehen kann.

Psychische Belastung nimmt zu