Seit über einer Woche müssen Friseursalons geschlossen bleiben. (06.04.2020) Das führt offenbar dazu, dass Friseurinnen und Friseure massiv von Kunden unter Druck gesetzt werden. Die Friseurinnung Bergisches Land, bei der fast 300 Betriebe gemeldet sind, spricht sogar von Drohungen. Friseure würden auf der Straße angesprochen, per WhatsApp oder Telefon bedrängt.

Friseuren drohen Strafen, wenn sie trotz Verbots arbeiten

Die Innung sagt, dass viele Kunden uneinsichtig sind. Sie würden nicht verstehen, dass es im Moment aufgrund der Corona-Krise nicht möglich ist, vom Friseur Haare färben oder schneiden zu lassen. Einige Kunden hätten sogar verlangt, dass Friseure bei ihnen zuhause vorbeikommen. Werde das nicht gemacht, drohten Kunden sogar, nach der Krise zur Konkurrenz zu gehen und den Friseurbetrieb schlechtzumachen. Andere Kunden versuchten, die Friseurinnen mit Geld zu ködern und forderten sie regelrecht zur Schwarzarbeit auf. Doch das kann teuer werden: 5.000 Euro drohen dem Betrieb, 25.000 Euro im Wiederholungsfall. Und auch die uneinsichtigen Kunden müssen mit Bußgeldern rechnen.

Betriebe können Soforthilfen beantragen

Friseure, die wegen der Corona-Krise zur Zeit finanzielle Probleme haben, können Soforthilfen beim Land beantragen. Das hat etwa Anika Wolf getan, sie leitet einen Friseursalon in der Kölner Altstadt. Sie freut sich sehr über das Geld. Problematisch findet sie allerdings, dass sie sich so nur kurze Zeit über Wasser halten kann: "Es hilft eben nur eineinhalb Monate", sagt Wolf. "Wenn ich noch bestimmte Dinge stunden kann, komme ich vielleicht drei Monate hin. Aber man braucht jetzt wirklich auch ein Ende in Sichtweite. Am Ende liegt es an jedem Einzelnen, den Kontakt so stark zu minimieren, dass wir das Ende schon mal definieren können."