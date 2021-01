In einer normalen Session findet die Inthronisierung des Trifoliums traditionell im vollbesetzten Festsaal des Kölner Gürzenich statt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon (Gereon Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie (Dr. Björn Braun) in dieser Session in kleinstem Kreis in ihr Amt eingeführt.

OB Reker proklamiert das Dreigestirn

Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Prinz Sven I.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Proklamation vollzogen. Es ist eine ihrer ersten Amtshandlungen nach ihrer Erkrankung, die sie kurz vor Silvester für mehrere Tage ins Krankenhaus gebracht hatte. Aus ihrem Umfeld ist zu hören, dass sie sich genau diesen Termin nicht nehmen lassen wollte.

WDR-Fernsehen dreht Dokumentation

Damit die Proklamtion aber für die Nachwelt erhalten bleibt, dreht das WDR-Fernsehen die gesamte Zeremonie. Die Bilder werden am 17. Januar um 20:15 Uhr in der Dokumentation "PriPro op Jück" zu sehen sein. Prinz, Bauer und Jungfrau besuchen später am Tag auch den Dom, um in einer Andacht für eine gute und gesunde Session zu beten. Das ist eine Tradition auf die auch in Corona-Zeiten niemand verzichten möchte.