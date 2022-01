Missbrauchs-Prozess gegen Gummersbacher Priester - Erzbischof als Zeuge

Erzbischof Heße bot Rücktritt an – Papst lehnte ab

Die Fehler, die Heße in dem vorliegenden und weiteren Fällen gemacht hatte, dokumentierte im vergangenen Jahr ein Gutachten. Unmittelbar nach der Veröffentlichung im März teilte Heße in Hamburg mit, dass er dem Papst seinen Rücktritt vorgeschlagen habe. Mehrere Monate später kam die Antwort aus Rom, der Papst nehme den Rücktritt nicht an. Heße könne weitermachen – es seien Fehler gemacht worden, diese seien aber nicht mit der Absicht gemacht worden, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen. Außerdem habe Heße seine Fehler in „Demut anerkannt“.

Weitere sexuelle Übergriffe nach den Ermittlungen?

Der Prozess vor dem Kölner Landgericht zeigt einige Besonderheiten. Während des laufenden Verfahrens haben sich weitere Zeugen und offenbar auch Betroffene gemeldet. Deshalb hat der Vorsitzende Richter weitere Prozesstage angesetzt – auch, weil die jungen Frauen als Zeuginnen gehört werden sollen. Ebenso hat der Vorsitzende Richter angedeutet, dass auch nach den Ermittlungen in den Jahren 2010 und 2011 Übergriffe auf Mädchen geschehen sein könnten.

Vor dem Landgericht in Köln sind am Dienstag Proteste angekündigt. Betroffene, deren Fälle verjährt sind und nicht mehr strafrechtlich aufgearbeitet werden, wollen ihre Solidarität mit den jungen Frauen zeigen, um die es als Opfer der Übergriffe im aktuellen Verfahren geht.