85 neue Missbrauchsfälle – schockierende Details im Priester-Prozess

Es sind für viele Zuschauer und Beobachter im Raum 142 des Landgerichts schockierende Schilderungen. Der Staatsanwalt liest die sogenannte Nachtragsanklage vor. Ein Fachbegriff für Vorwürfe, die während eines laufenden Verfahrens eingebracht werden.

Ganz zu Beginn zählt der Ankläger 85 Taten auf. Dabei kommen schlimme Details ans Licht. Der Priester, der unter anderem in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich lebte, konnte seine pädokriminelle Neigung offenbar über Jahrzehnte ungehindert ausleben.

Prozess wegen sexuellen Missbrauchs: Priester wird in Handschellen gebracht

Die neuen Vorwürfe erstrecken sich laut Staatsanwaltschaft über den Zeitraum von 2002 bis 2018. Es geht dabei um weitere Mädchen. Alle hatten laut Gericht bereits in ihren Zeugenaussagen von Übergriffen berichtet.

In einem Fall soll ein Mädchen im Ferienlager Heimweh gehabt haben. Der Priester habe sie damals "getröstet" und sie dabei in ihrem Intimbereich angefasst. In einem anderen Fall, so die Anklage, suchte der Priester ein Mädchen nach Zecken ab – dafür sollte sie sich nackt ausziehen.