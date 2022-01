Erzbischof Heße sagt in Missbrauchs-Prozess um Priester aus

Missbrauchskomplex um Wuppertaler Priester: Neue Verdachtsfälle

Insgesamt wird an diesem Prozesstag klar, dass das Bistum nicht überprüft hat, ob Pfarrer Ue. sich an die Beurlaubung hielt. Und auch sein Aufenthaltsort wurde nicht kontrolliert. So wohnte er unter anderem bei einem befreundeten Arzt und könnte, das haben die vergangenen Verhandlungstage ergeben, auch die Töchter des Arztes missbraucht haben. Eine Zeugenaussage der Frauen wird erwartet.

„Brüder im Nebel“: So hießen im Erzbistum die Akten der Priester, denen Missbrauch vorgeworfen wurde.

Unter den wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern, die neben den vielen Journalistinnen und Journalistinnen im Saal 142 Platz finden, ist auch die Pflegetochter des Priesters. Sie hatte an einem der ersten Prozesstage ausgesagt, dass auch sie jahrelang von Ue. missbraucht worden war. Zweimal wurde sie dabei schwanger und musste abtreiben.

Bereits am Morgen hatten sich Betroffene von sexualisierter Gewalt und auch Mitarbeiter des Bistums vor dem Landgericht aufgestellt, um gegen die mangelnde Aufklärung des Bistums zu protestieren. Auf einer Art Lagerfeuer aus Holzscheiten und Aktenordnern befand sich auch ein Ordner mit der Aufschrift „Brüder im Nebel“. So hieß ein Verzeichnis, in dem der ehemalige Kölner Kardinal Meisner die Akten der Priester aufbewahrte, denen Missbrauch vorgeworfen wurde.

Stand: 18.01.2022, 19:58