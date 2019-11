Mehr als 23 Jahre nach dem Sexualmord an der 11-jährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich hat die Polizei eine neue heiße Spur. In Grevenbroich wurden bei einer Pressekonferenz am Freitag (15.11.2019) Details bekannt. Staatsanwaltschaft und Mordkommission vermuten, dass der Täter einen direkten Bezug zum Wohnort des Opfers in Hemmerden hatte. Dort beginnt kommende Woche eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung, also ein Massenspeicheltest. Der Sexualmord an Claudia Ruf ist bis heute ungeklärt.

Offenbar eine sogenannte Nahraumtat

Claudia Ruf war im Mai 1996 nahe ihres Elternhauses in Hemmerden bei Grevenbroich spurlos verschwunden. Zwei Tage später wurde ihre Leiche rund 70 Kilometer entfernt auf einem Feld im Euskirchener Ortsteil Oberwichterich gefunden. Über viele Jahre waren die Ermittler davon ausgegangen, dass ein durchreisender Täter sein Opfer zufällig bemerkte und kurzentschlossen entführte. Jetzt schätzen Profiler des LKA Düsseldorf die Tat jedoch anders ein. Sie sprechen mittlerweile von einer sogenannten Nahraumtat. Das heißt: Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter im Mai 1996 mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder in Hemmerden gewohnt oder zumindest einen starken Bezugspunkt dorthin hatte.