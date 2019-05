Designpreis für Lichterschau am Kölner Dom

Eine Lichtinstallation am Dom hat den Deutschen Lichtdesign-Preis gewonnen. Es sei ein großer Segen, dass Kirchen dabei unterstützt werden, ihre Botschaften sichtbar zu machen, freut sich Dompropst Gerd Bachner über die Auszeichnung, die er am Donnerstagabend (16.05.2019) in Wuppertal entgegennahm.

Video starten, abbrechen mit Escape Kölner Dom: Lichtershow erinnert an Ende des Ersten Weltkrieges. Ohne Sendereihe. . 00:45 Min. . WDR Köln.

Die Installation zur Erinnerung an das Ende des ersten Weltkrieges wurde im September vergangenen Jahres gezeigt. Entwickelt wurde sie von zwei Kölner Künstlern.