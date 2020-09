Warnstreiks bei der Deutschen Post

Nach der zweiten Tarifrunde in der vergangenen Woche lagen die Positionen zwischen Post und Gewerkschaft noch weit auseinander. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis sagte, die Post wolle die Mitarbeiter mit einer Erhöhung von 1,5 Prozent abspeisen. Das sei eine Provokation, die sich die Beschäftigten nicht bieten lassen wollten.

Bundesweite Streiks

Deshalb sollen sie an verschiedenen Orten in ganz Deutschland heute die Arbeit niederlegen. Unter anderem ein großes Paketzentrum in Köln, Standorte im Ruhrgebiet und ein Briefzentrum in München werden zum Teil bis morgen früh bestreikt. Damit will die Gewerkschaft den Druck vor der dritten Tarifrunde in zwei Wochen erhöhen.

Forderung von 5,5 Prozent mehr Lohn

Verdi fordert unter anderem 5,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Außerdem sollen die Auszubildenden monatlich pauschal 90 Euro mehr Geld bekommen.

Post Gewinner der Coronakrise

Die Gewerkschaft hält das für realistisch, da die Post wegen stark gestiegener Paketzahlen zu der Krisengewinnern gehöre. Anfang August hatte die Post erfolgreiche Zahlen für das zurückliegende Quartal gemeldet. Unter anderem war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen.