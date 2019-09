Dies sei eine große Chance für Streetscooter in den chinesischen Markt zu kommen, meint Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. „ Im Gegensatz zum deutschen Markt gibt es auf dem chinesischen Markt allerdings viele Konkurrenten “, so der Autoexperte weiter. Man benötige viel Geld um Nachhaltig in den Markt zu kommen.

Der Kooperationsvertrag wurde im Rahmen des China-Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel unterzeichnet.