Die Deutsche Post plant mehr als 10.000 Corona-Massentests bei ihren Mitarbeitern. Getestet werden soll vor allem in den Paket- und Briefverteilzentren. Bei ersten Kontrolltests in Norddeutschland war eine hohe Dunkelziffer an Mitarbeitern entdeckt worden, die den Virus in sich trugen.

Die Massentests an den Mitarbeitern sind freiwillig. Das betont der Sprecher der Post am Dienstag (26.05.2020). Bisher hätte aber noch niemand abgelehnt. Die Post will mit den Corona-Tests erreichen, dass sich das Virus nicht unbemerkt in dem Bonner DAX -Konzern verbreiten kann.

Besonders in den großen Brief- und Paketverteilzentren kommen sich die Mitarbeiter in vielen Bereichen sehr nahe. Deshalb gäbe es hohe Ansteckungsrisiken.