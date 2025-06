Pop-Up-Büros an ungewöhnlichen Orten öffnen in Düsseldorf

Einen Ausweis abholen im Bus, im Schwimmbad oder im Museum gefällig? Im Sommer läuft Bürgerbüro in Düsseldorf anders. An mehreren Terminen öffnen Pop-Up-Bürgerbüros an Orten, an denen sonst niemand ein Amt vermuten würde. Die Stadt startet damit ein Servicekonzept für den Sommer.

Start im Aquazoo

Start ist am Montag im Aqauzoo in Düsseldorf. Bei gutem Wetter steht das Bürgerbüro vor dem Eingang, bei schlechtem wird es in einem Seminarraum des Zoos sein, sagte eine Stadtsprecherin dem WDR . Ende Juni öffnen die besonderen Bürgerbüros noch in der Münster-Therme in Düsseldorf-Pempelfort und im Schlossturm des Schifffahrtsmuseums. Für die Termine muss man sich anmelden.

Mobiles Bürgerbüro und längere Öffnungszeiten

Zusätzlich wird an einigen Tagen der umgebaute "Karrierebus" der Stadt als Bürgerbüro unterwegs sein, im Rahmen von Bürgersprechstunden des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes in Düsseldorf-Lichtenbroich (am 10. Juni, 12 – 14 Uhr) und Düsseldorf-Unterrath (am 24. Juli, 14 – 16 Uhr). Dabei ist kein Termin nötig. Es kann dafür länger dauern.

Außerdem sind die normalen Bürgerbüros in Düsseldorf in den Sommerferien mittwochs länger geöffnet, bis 18 Uhr. Mit der Aktion bietet die Stadt nach eigenen Angaben mehr als 2.000 zusätzliche Termine für Bürgerangelegenheiten an.

