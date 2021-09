Prozess: Missglückte Festnahme in Köln - Polizist schießt Mann in Rücken

Es ist exakt 12.29 Uhr am 07.10.2019, als eine Überwachungskamera an der Krefelder Straße in der Kölner Innenstadt einen jungen Mann filmt, der so schnell er kann die Straße entlang läuft. Nur wenige Sekunden später folgen ihm zwei Polizisten. Einer der beiden hat eine Pistole in der Hand.

Fünf Schüsse – drei Treffer in Rücken und Bein

Wenig später fallen Schüsse. Der Flüchtige ist der damals 19 -Jährige Alexander D.. Die Polizei führt ihn als Intensivtäter. Er wurde in der Vergangenheit unter anderem wegen Gewaltdelikten verurteilt.

An diesem Tag wollen ihn die Polizisten wegen eines Haftbefehls festnehmen. Die Ermittler glauben, dass er an einem Raubüberfall beteiligt war. Alexander D. flüchtet in einen Getränkemarkt am Sudermann Platz. Dort stellen ihn die Zivilfahnder zunächst, doch auch aus dieser Situation flüchtet der junge Mann. Er schiebt sich laut Staatsanwaltschaft an den Beamten vorbei, will wieder weglaufen. Doch diesmal stoppt ihn ein Beamter, der zuvor mit gezückter Waffe die Straße entlang gelaufen war. Der Polizist gibt fünf Schüsse ab. Alexander D. sackt aufgrund der Verletzungen an Rücken und Bein zusammen.

Frage nach Verhältnismäßigkeit

Der Prozess muss nun herausfinden, ob der 46-Jährige Polizist so handeln durfte. In der Anklage gegen den Beamten heißt es, dass der Polizist Alexander D. mit Worten gewarnt habe, er werde schießen, wenn er nicht stehen bleibe. Einen Warnschuss in die Luft hat es nicht gegeben. Der 19-Jährige war allem Anschein nach nicht bewaffnet. Allerdings wird in der Ermittlungsakte ein besenähnlicher Gegenstand aufgeführt, den der polizeibekannte junge Mann in der Hand gehabt haben soll.

Alexander D. sitzt selbst im Gefängnis

In diesem Fall gibt es noch eine Besonderheit. Der angeschossene junge Mann, der als Nebenkläger in dem Prozess auftritt, sitzt selbst im Gefängnis in Untersuchungshaft. Im vergangenen Dezember, eineinhalb Jahre nach den Schüssen, nahmen ihn Spezialeinsatzkräfte der Polizei fest. Diesmal lautete der Grund, dass Alexander D. an einem Körperverletzungsdelikt beteiligt gewesen sein soll. An jedem Prozesstag wird er nun aus der JVA Ossendorf als Nebenkläger in das Landgericht gebracht.

Der damalige Schütze, der jetzt 46 Jahre alte Polizist, wurde nach Angaben des Kölner Polizeipräsidiums nicht vom Dienst suspendiert. Er arbeitet allerdings in einer anderen Dienststelle. Der Prozess um gefährliche Körperverletzung im Amt ist auf acht Verhandlungstage angesetzt.

Stand: 08.09.2021, 06:22