Schuss auf Bonner Polizisten: Ursache offenbar Leichtsinn

Amokübung im Keller des Polizeipräsidiums

Nach ersten Erkenntnissen hat sich folgendes abgespielt: Die Beamten der in Bonn stationierten 13. Hundertschaft trainieren das taktische Einsatzvorgehen in einem Amokfall. Zwei Beamte, die offenbar Übungs- und scharfe Waffen bei sich führen, wechseln dann den Raum. Einer, ein 22-jähriger Beamter, führt spielerisch seine Waffe an den Hals des Opfers und drückt dann ab. Offenbar nimmt er fälschlicherweise an, mit einer harmlosen Übungswaffe zu hantieren. Der 23-jährige bricht zusammen, verliert sofort viel Blut. Das Opfer hat Glück, dass einer seiner Kollegen ausgebildeter Rettungssanitäter ist und sofort die Versorgung übernimmt. Eine Stunde wird der 23-jährige reanimiert bis er transportfähig ist und in den Unikliniken notoperiert werden kann. Er ist nicht mehr in Lebensgefahr.