Polizeipräsident erhebt Vorwürfe gegen “Ende Gelände”

Vorwürfe gegen Polizisten wird geprüft

Das Aktionsbündnis “Ende Gelände” spricht dagegen von Polizeigewalt. Das Bündnis spricht von fünf Schwerverletzten. Sie sollen unter anderem Brüche erlitten haben. Weinspach betonte heute, dass die Vorwürfe gegen einzelne Beamte geprüft werden. Die Bilder, die derzeit in den sozialen Netzen kursieren, seien aber nicht prägend für den Einsatz. Sollten sich die Vorwürfe gegen die Beamten erhärten, dann würden Ermittlungen von einer anderen Polizeibehörde aufgenommen, stellte der Polizeipräsident klar. Beamten aus dem gesamten Bundesgebiet waren am vergangenen Wochenende rund um den Tagebau Garzweiler im Einsatz.

36.000 Teilnehmer bei Fridays for Future

Lob bekam die Bewegung “Fridays for Future” für ihre Proteste am vergangenen Freitag in Aachen. Hier sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Die Polizei konnte sich nach eigener Aussage auf die Regelung der Verkehrs konzentrieren. Rund 36.000 Teilnehmen haben an dem Freitagsprotest teilgenommen.

Stand: 26.06.2019, 17:40