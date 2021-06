Misshandlung beim CSD: Opfer von Polizeigewalt verklagt Land NRW

Um 11:15 Uhr startet heute sein Prozess - ein weiterer in der langen Liste von Gerichtsverfahren, die Sven bereits hinter sich hat. Vor fünf Jahren wurde der junge Mann, der seinen vollständigen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte, beim Kölner Christopher Street Day von zwei Polizisten zu Unrecht geschlagen, getreten und gedemütigt. Angeklagt wurden aber nicht die Polizisten, sondern er. Wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Heute nun will er Entschädigung vom Land Nordrhein-Westfalen, für die Schmerzen – und die vielen unberechtigten Jahre auf der Anklagebank. Es geht um rund 15.000 Euro.

Schläge und Tritte in Schnellrestaurant

Der Prozess startet am Dienstag vor dem Landgericht Köln

Sein Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Sven hatte eigentlich nur einen Streit in einem Kölner Schnellrestaurant schlichten wollen. Doch die eintreffenden Polizisten gingen stattdessen gegen den damals 25-Jährigen vor. Sven wurde geschlagen, getreten, beleidigt und festgenommen. Im Gewahrsam wurde ihm ohne richterlichen Beschluss Blut abgenommen. Mitten in der Nacht wurde er schließlich - nur in Unterwäsche gekleidet - wieder freigelassen.

Doch sein Martyrium ging noch weiter. Die zuständige Oberstaatsanwältin klagte nicht die Polizisten, sondern ihn an und zerrte ihn trotz zweier Freisprüche am Amts- und Landgericht auch noch vor das Oberlandesgericht - wo er im Februar 2020 erneut straffrei ausging.

"Monitor"-Recherchen rufen Politik auf den Plan