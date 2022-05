Waffe an Dinslakener Schule war Schreckschusswaffe

Demnach habe einer der verdächtigen Jugendlichen (16) die Polizei zu der Stelle im Stadtteil Lohberg geführt, an der er die Waffe vergraben hatte. Zuvor war er geflüchtet, nachdem er von einem Mitarbeiter der Schule in einem Kellerraum gesehen worden war.

Polizei spricht von "jugendlichem Imponiergehabe"

Die Polizei sagt, dass es sich bei dem Verdächtigen nicht um einen Trittbrettfahrer handelt, sie spricht weiter von " jugendlichem Imponiergehabe ".

Die Sichtung des Jugendlichen mit der PTB-Waffe hatte am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei an der Gesamtschule in Dinslaken ausgelöst. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt und die Schule bis in den Abend hinein durchsucht. Auch das SEK und eine Hundertschaft sowie zahlreiche Rettungswagen und die Feuerwehr waren vor Ort. Niemand sei zu Schaden gekommen.

SEK und Hundertschaft vor Ort - drei Festnahmen

Zahlreiche Schüler mussten bis zum frühen Mittwochabend in ihren Klassenräumen ausharren. Sie konnten das Gebäude gegen 19 Uhr verlassen und wurden ihren Eltern übergeben - rund 900 Schüler waren nach Polizeiangaben betroffen. Zu diesem Zeitpunkt bestand laut Polizei " keine unmittelbare Gefahr für Personen ".

Die Polizei nahm drei Jugendliche vorläufig fest; zwei von ihnen waren auch am Mittwochabend noch in Polizeigewahrsam.