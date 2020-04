Polizei erschießt Verdächtigen in Dormagen

Bei einem Polizeieinsatz wegen eines mutmaßlichen Familiendramas in einem Haus in Dormagen ist am Samstag (25.04.2020) ein Verdächtiger tödlich verletzt worden. In dem Gebäude wurde dann ein weiterer Toter gefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei weiter mitteilten.

Hinweise auf Gewalt im familiären Bereich

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes habe eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Samstagnachmittag waren Polizei und Rettungsdienst zu dem Privathaus gerufen worden. Den Angaben zufolge hatten die Polizisten das Haus aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Gewalttat im familiären Bereich betreten.

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos

Im weiteren Verlauf des Einsatzes sei es dann zum Schusswaffengebrauch gekommen. Der angeschossene Verdächtige sei trotz sofortiger Reanimationsversuche seinen schweren Verletzungen erlegen. Weitere Details und Hintergründe sind bislang noch nicht bekannt.

Stand: 26.04.2020, 11:10