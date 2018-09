Erdogan-Besuch: Köln im Ausnahmezustand

Kritik an Ditib wird immer lauter

Derweil gerät die Ditib, Bauherrin der Moschee, immer mehr in die Kritik. Die Eröffnungsfeier am Samstag soll um 14 Uhr beginnen, hat sie heute (25.09.2018) auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. Offenbar sind aber noch gar keine Einladungen verschickt worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat bereits abgewinkt. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker will nur kommen, wenn sie auch eine Rede halten kann. Wegen der aus seiner Sicht chaotischen Vorbereitung wird der Architekt der Moschee, Paul Böhm, auch nicht kommen. Das hat er via Facebook angekündigt.