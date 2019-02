Kind in Auto gelockt: Polizei Velbert sucht Verdächtigen

Die Polizei in Velbert sucht einen Mann, der verdächtigt wird, am Freitagmorgen (22.02.2019) ein fremdes Kind auf seinem Schulweg angesprochen und in ein Fahrzeug gelockt zu haben. Als der Mann mit seinem Wagen einen Unfall baute, konnte der Schüler das Fahrzeug wieder verlassen.

Auf dem Schulweg angesprochen

Nach ersten umfangreichen Ermittlungen soll der Verdächtige den 10-Jährigen zwischen 7:30 Uhr und 7:45 Uhr in Höhe eines Supermarktes an der Bonsfelder Straße aus einem fahrenden Auto heraus angesprochen haben.

Der Mann fragte den Jungen nach dem Weg zur Schule und forderte ihn auf, in sein Auto zu steigen. Der Junge kam der Aufforderung zunächst nicht nach. Als der Autofahrer dann jedoch aggressiver wurde, stieg der Junge in den Wagen ein, und der Mann fuhr mit ihm davon.

Im Wodantal verlor der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in eine Böschung. Der Junge konnte das Auto verlassen und seinen Weg zur Schule fortsetzen, wo er Lehrern von dem Vorfall berichtete. Diese schalteten die Polizei ein, die die Wegstrecke abfuhr und an der Unfallstelle Spuren sicherstellte - darunter ein Fahrzeugteil eines schwarzen VW Up.

Die Täterbeschreibung

Den gesuchten Mann beschreibt die Polizei wie folgt: schwarze Hautfarbe, etwa 25 bis 30 Jahre alt, schwarzes, kurzes, lockiges Haar, an den Seiten abrasiert, trug zum Tatzeitpunkt komplett schwarze Kleidung. Außerdem sucht die Polizei nach Hinweisen zu dem Fahrzeug des Mannes. Es wird wie folgt beschrieben: schwarzer VW Up neueres Modell, schwarze Sitze, mit einem fest eingebauten Navigationsgerät und einem Frontschaden am rechten vorderen Radkasten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gleiche Täter auch in Ortsnähe zu Essen und Hattingen Kinder aus seinem Auto heraus angesprochen hat. Auch hier soll es nach Polizeiangaben ähnliche Fälle gegeben haben, bei denen Kinder angesprochen wurden, die jedoch nicht in ein Auto einstiegen.

Stand: 27.02.2019, 18:56