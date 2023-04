Polizei und Stadt Köln bereiten sich auf "Car-Freitag" vor

Arbeiter haben Flächen auf den Fahrbahnen der Alfred-Schütte-Allee mit orangefarbenen Linien markiert. Mit Warnbaken und Betonklötzen baute die Stadt Fahrbahn-Verschwenkungen.

Die Hindernisse stehen mal links, mal rechts auf den Rändern der Fahrbahnen. Jürgen Berg, Fachmann der Kölner Polizei für Autoposer und Raser, freut, dass jetzt auch die Stadt hier etwas unternimmt gegen Autorennen auf der Alfred-Schütte-Allee.

Treffpunkt für Hunderte junge Leute mit schnellen Autos

"Die Polizei möchte, dass die Raserei hier ein Ende findet, und die baulichen Maßnahmen der Stadt Köln werden sicherlich ihren Teil dazu beitragen. Insbesondere hoffen wir, dass die Hindernisse es für die Szene unattraktiv machen, sich hier sehen zu lassen" , sagt Jürgen Berg.

Die Polizei ist am Poller Rheinufer vor allem nachts im Einsatz. Dann treffen sich hier oft Hunderte, meist junge Leute mit PS-starken Autos. In der Nacht zu Dienstag war nicht ganz so viel los. Die Polizei war zur Verkehrskontrolle vor Ort, Zeichen setzen, dass die Polizei Raser und Autoposer im Blick hat.

Bei den Kontrollen finden die Beamten regelmäßig technisch manipulierte Autos: tiefergelegt, Schalldämpfer außer Betrieb gesetzt, extrabreite Reifen, grelle Lichter - meist ohne Genehmigung. Die Polizei stellt solche Wagen sicher.

Social-Media-Kampagne gegen illegale Autorennen

Illegale Autorennen, das ist Thema einer Social-Media-Kampagne des Automobil-Club Verkehr. Der Club hat die Kampagne am Dienstag in Köln vorgestellt. Unter anderem laufen jetzt Videos in sämtlichen sozialen Netzwerken. Sie zeigen das tödliche Ende mancher Unfälle.

Das schwere Leid, das hört nicht auf. Das zieht sich bis zu Deinem eigenen Tod. Nico Klassen, Ex-Raser

Partner dieser Kampagne ist Nico Klassen. Er war selbst Raser, hat einen guten Freund sterben sehen und will jetzt andere von illegalen Rennen abhalten.

Nico Klassen war früher selbst Raser.

"Damals, als mein Kumpel bei einem illegalen Autorennen gestorben ist, habe ich gesehen, was das mit den Menschen macht. Nicht nur mit mir als Freund, sondern auch mit der Familie" , berichtet Nico Klassen. "Das schwere Leid, das hört nicht auf. Das zieht sich bis zu Deinem eigenen Tod. Es treiben mich ja jetzt noch diese Schuldgefühle und das ist schon 20 Jahre her."

Nico Klassen organisiert jetzt legale Rennen. Um den Leuten die Gelegenheit zu geben, ihre Sucht auszuleben.