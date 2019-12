Die Kölner Polizei überwacht den Wiener Platz in Mülheim seit Montagmorgen (02.12.2019) rund um die Uhr mit fünf Videokameras. Sie will so die Sicherheit erhöhen. In der Einsatzleitstelle können die Beamten Tag und Nacht sehen, was auf dem Platz passiert, und so schneller eingreifen.

Vierter Platz in Köln mit Videoüberwachung

Der Wiener Platz ist nach dem Neumarkt, dem Ebertplatz und dem Breslauer Platz der vierte Platz in Köln, der Tag und Nacht per Video überwacht wird. Die Aufnahmen werden nach zwei Wochen automatisch gelöscht. Auf dem Wiener Platz sollen in Kürze noch drei weitere Kameras ihren Betrieb aufnehmen.