Ermittlungen Missbrauchsfälle: Neun weitere Tatverdächtige in NRW

Die Polizei Köln hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz über die weiteren Details zu den Razzien am Vortag bekannt gegeben. 50 Wohnungen von Tatverdächtigen in insgesamt zwölf Bundesländern waren durchsucht worden.

Nach den Razzien gegen 48 Männer und zwei Frauen sind jedoch alle Verdächtigen auf freiem Fuß. Es seien keine Haftbefehle vollstreckt worden, sagte Ermittlungsleiter Michael Esser in Köln. Der Einsatz sei trotzdem von allen Beteiligten als großer Erfolg gewertet worden, heißt es. Jedes Bild stehe für ein Missbrauchsopfer - und die Polizei werde nicht damit aufhören, allen Tatvorwürfen nachzugehen und die tausenden Datenträger auf weitere Verbindungen und Tatverdächtige zu untersuchen.

280 Einsatzkräfte in NRW

Insgesamt waren deutschlandweit am Dienstag 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, 280 davon alleine in NRW . Vier Menschen wurden bei den Einsätzen leicht verletzt. Unter anderem spricht die Polizei von Schocks, die einige der Verletzten erlitten hatten.