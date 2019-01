Die Polizei will die Rockerkriminalität in Köln stoppen. Mit Razzien und scharfen Kontrollen sollen Beamte ab sofort gegen die kriminellen Banden vorgehen. Das hat Polizeipräsident Uwe Jakob am Mittwochmittag (09.01.2019) auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

" Wild-West -Manieren " auf offener Straße

Die verfeindeten Gruppen liefern sich laut Jakob ohne Rücksicht auf Unbeteiligte Schießereien auf offener Straße. Diese " Wild-West-Manieren " wolle er stoppen.

Schießereien mit Verletzen

Allein seit dem vergangenen Sommer gab es sechs Schießereien mit acht Verletzten in Köln. Die Polizei will den Mitgliedern der kriminellen Banden jetzt die Pistolen und Revolver abnehmen. In Köln wird die Polizei für die Einsätze gegen Rocker ab sofort verstärkt. Die Polizei habe zusätzliche Beamte beim Innenministerium angefordert.