Polizei Rhein-Erft gedenkt getöteter Kollegen

Polizisten in Kusel getötet: Schock am frühen Morgen

Corinna Peritsch und Roman Schilling haben in dieser Woche den Spätdienst übernommen. Schichtbeginn: 14 Uhr. Am Montagmorgen wurden die beiden jedoch schon früh geweckt. " Wir haben die schreckliche Nachricht bereits gegen 7 Uhr über eine WhatsApp-Gruppe der Wache in Hürth erfahren ", berichten die beiden Polizisten, die gemeinsam in der gleichen Dienstgruppe arbeiten.

" Es war ein Schock. Wir mussten sofort ins Internet, um mehr zu erfahren ", ergänzen sie. Sowohl für Corinna Peritsch, als auch für Roman Schilling ist die Ausbildung gar nicht so lange her. " Auch wir müssen - wie die beiden getöteten Kollegen - häufig Autos und ihre Fahrer überprüfen. " Dass es ausgerechnet bei einer Routinekontrolle passiert ist, macht die zwei immer noch fassungslos.

Auch im Rhein-Erft-Kreis: Es kann jeden treffen

Viel Anteilnahme kommt aus der Bevölkerung. " Wir werden auf unseren Streifen immer wieder auf die Schüsse in Kusel angesprochen ", sagt Corinna Peritsch und sie ergänzt: " Immer wieder wird uns aber versichert, wie wichtig unsere Arbeit ist, und das tut gut. " Die 30-Jährige und ihr 29-jähriger Kollege sind über den Zuspruch sehr froh. " Das zeigt uns, dass unsere alltägliche Arbeit geschätzt wird ", sagt Polizeikommissar Roman Schilling.