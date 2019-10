Polizei befreit gekidnappte Frau aus Auto

Am Samstag (12.10.2019) haben Spezialkräfte der Kölner Polizei im niederrheinischen Willich im Kreis Viersen eine Frau aus einem Auto befreit. Die 22-jährige Polin war zuvor in den Niederlanden von drei Männern in ihre Gewalt gebracht worden.

Flucht Richtung Deutschland

Zeugen hatten kurz nach Mitternacht in Westfriesland in den Niederlanden beobachtet, wie drei Männer die Frau in ihre Gewalt brachten. Ein Täter soll dabei mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein.

Anschließend flüchteten die Täter, die ebenfalls aus Polen stammen, Richtung Deutschland.

Kölner Polizei übernimmt die Fahndung

Polizist mit Schusswaffe

Eine erste Spur führte die Ermittler zu einem Mehrfamilienhaus in Bergheim bei Köln. Während Spezialeinheiten Zugriffsmaßnahmen vorbereiteten, entdeckte die Polizei den Fluchtwagen auf der A57 Richtung Krefeld. Gegen 21 Uhr stoppten sie das Fahrzeug im niederrheinischen Willich und befreiten die Frau. Sie blieb unverletzt.

Drei Personen festgenommen

Bei der Befreiungsaktion nahmen die Beamten zwei Männer fest. Anschließend durchsuchten sie das Haus in Bergheim und trafen auf den dritten Tatverdächtigen, der ebenfalls festgenommen wurde. Bei den Männern handelt es sich um drei polnische Staatsangehörige im Alter von 26, 27 und 32 Jahren.

Haftrichter vorgeführt

Die Männer befinden sich in Polizeigewahrsam und werden heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Stand: 13.10.2019, 09:50