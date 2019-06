Aachener Polizei bereitet sich auf Groß-Demos vor

Knapp zwei Wochen vor den angekündigten Groß-Protesten gegen die Braunkohle warnt Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach die Umweltaktivisten vor Straftaten. Weinspach veröffentlichte am Montagabend (03.06.2019) ein Internetvideo, in dem er sich direkt an die Aktivisten wendet.

Demonstrationsverbot am Tagebaurand

Er hoffe, dass die Aktionen ohne Gewalt und Straftaten verlaufen werden. Die Polizei warnt davor, in Tagebaue einzudringen oder sich an der Tagebaukante aufzuhalten. In dem unmittelbaren Gefahrenbereich gelte ein Demonstrationsverbot, betont Weinspach. Straftaten würden von der Polizei konsequent verfolgt.

Besetzungen und Blockaden angekündigt

Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat ab dem 19. Juni zu Massenprotesten gegen die Braunkohle aufgerufen und rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern. Wie in den Vorjahren hat "Ende Gelände" zu Besetzungen und Blockaden aufgerufen.