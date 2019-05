Biker üben Erste Hilfe am Unfallort

Zur Mittagspause an der Wesertalsperrre bei Eupen in Belgien wurden die Motorradfahrer in Verkehrssicherheit unterrichtet, darunter wie schwere Unfälle vermieden werden können und welche Motorradbekleidung sinnvoll ist. Die Teilnehmer bekamen auch Tipps und Kniffe zur Ersten Hilfe und konnten diese gleich umsetzen.