Für die Karnevalisten in NRW ist es in diesem Jahr eine durchaus ungewöhnliche Session, in politisch aufgewühlten Zeiten und vor allem mitten in einem Bundestagswahlkampf. In seiner historischen Rolle soll der Karneval der Obrigkeit den Spiegel vorhalten.

Und das ist bei vielen Karnevalsveranstaltungen in dieser Session auch spürbar: Politik und politische Statements spielen eine wichtigere Rolle als sonst. Viele Narren sehnen sich aber auch nach ein paar Stunden Auszeit von der Politik, berichten die Vereine in NRW .

Tilly: Viele Vereine noch zurückhaltend

Für Tilly gehören Karneval und Politik zusammen

Für den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly ist Karneval untrennbar mit Politik verbunden. Seine satirisch-bissigen Mottowagen zur Lokal-, Bundes- und Weltpolitik am Rosenmontag sorgen jedes Jahr international für Schlagzeilen.