Düsseldorfer Politiker fordern mehr Roboter-Avatare für Schüler

Per Roboter am Sozialleben teilnehmen

Einen dieser Avatare mit dem Namen AV1 steuert Nina. Wenn sie sich im Unterricht melden will, blinkt ihr Roboter im Klassenzimmer auf. Dann ertönt – wie bei einem Telefonat – Ninas echte Stimme aus einem Lautsprecher.

So kann sie mit Lehrern und Klassenkameraden kommunizieren. " Ich finde es cool, wenn der Roboter in unserer Klasse ist - auch für die Schüler, die nicht da sein können, die können sich trotzdem am Unterricht beteiligen ", meint eine Mitschülerin.

Avatar mit " heilender Wirkung "

Wie wichtig dieser soziale Aspekt ist, merkt Oberarzt Friedhelm Schuster seinen Patienten in der Uniklinik Düsseldorf sofort an: " Es ist oft so, dass die Jugendlichen hier mehrere Wochen oder Monate auf Station sind und dann in eine Trägheit verfallen und den ganzen Tag verschlafen ."

Aus dieser Lethargie würde der Avatar seine Patienten aber rausholen: " Wenn sie dann die Abwechslung haben und ihre Freunde sehen, dann merkt man richtig, wie die aufblühen und die Nina ist ein gutes Beispiel dafür ", so Schuster weiter.

Offenbar haben die Telepräsenzroboter in gewisser Hinsicht also heilende Kräfte.