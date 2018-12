Der Düsseldorfer Aquazoo will im Rahmen einer weltweiten Kampagne auf die Plastikvermüllung in den Meeren aufmerksam machen. Deshalb wurden sechs Kilo Plastik in den Bauch eines Pottwal-Skeletts gepackt. Damit will der Zoo auf die Folgen des Plastikkonsums aufmerksam machen.

Noch bis zum 18. Januar haben Besucher die Möglichkeit dazu, sich die Installation anzuschauen.

Pottwal stirbt mit sechs Kilogramm Müll im Magen

Anlass für die Plastikmüll-Aktion im Aquazoo ist der Tod eines zehn Meter langen Pottwals, der im vergangenen Monat vor der indonesischen Insel Wakatobi angespült wurde. Im Magen des Tiers befanden sich fast sechs Kilogramm Müll verschiedener Plastikprodukte.

Weltweite Sensibilisierungs-Kampagne

Unter dem Hashtag #BeatPlasticPollution engagieren sich weltweit mehrere Aquarien gegen die zunehmende Plastik-Verschmutzung in den Weltmeeren. Die Besucher sollen für einen bewussteren Umgang mit Plastikprodukten sensibilisiert werden.