Raserprozess in Köln: Angeklagte müssen ins Gefängnis

Reue der Angeklagten überzeugte nicht

Ihre vor Gericht gezeigte Reue hielten nicht nur die meisten Prozessbeobachter, sondern offenbar auch die Richter für wenig überzeugend. In abgelesenen Erklärungen hatten sich die beiden Angeklagten zu Prozessbeginn bei Mutter, Vater und Bruder der getöteten 19-jährigen Radfahrerin entschuldigt. Der Fahrer , der die Radfahrerin mit seinem Wagen tödlich verletzt hatte, äußerte sich danach aber kaum noch, wirkte gelangweilt und abwesend.

Der zweite Angeklagte hatte sich demgegenüber um Kopf und Kragen geredet. Er sei in psychologischer Behandlung gewesen, sagte er vor Gericht. Wie oft fragte der Richter. Die Antwort lautete " einmal". Höhepunkt der Verhandlung war die Aussage der ihn behandelnden Psychotherapeutin. Sie hatte nach nur einer Behandlungsstunde ein umfangreiches Gutachten vorgelegt und darin festgestellt, dass der Angeklagte wegen des Unfalls und einen "Medienkrieg“ gegen ihn an einer posttraumatischen Belastungsstörung, an Depressionen und Ängsten leide und er Suizidgedanken habe. Vor Gericht hatte der Angeklagte eher einen empathielosen Eindruck gemacht.

Im Prozess ging es nicht mehr um die Schuldfrage und die Höhe der Haftstrafen. Der Bundesgerichtshof hatte in Bezug auf die in erster Instanz verhängten Bewährungsstrafen zu Bedenken gegeben, dass von einem solchen Urteil eine Signalwirkung ausgehe. Dass in diesem Fall Menschen, die sich auf öffentlichen Straßen ein Autorennen liefern, nicht davon ausgehen sollen, nur eine Bewährungsstrafe zu bekommen.