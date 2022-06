Brandserie in Köln: Polizei ermittelt

Von einem VW -Transporter ist am Donnerstagmorgen nur noch geschmolzener Kunststoff und verkohltes Metall übrig geblieben. Auf einem Firmenparkplatz in Porz-Wahnheide steht das Wrack. Eigentlich sollten mit diesem Fahrzeug Bauteile geliefert werden. Es ist einer von mehreren Transportern und Autos, die in den vergangenen Wochen diesem Bereich brannten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen um Hinweise.

An einer Grundschule ist ein Teil der Außenfassade mit einer dicken Kunststofffolie provisorisch bedeckt. Hier standen vor einigen Tagen Mülltonnen in Brand. Die Flammen zogen die Fassade hoch und richteten großen Schaden an.

Polizei fährt vermehrt Streife

Ein ausgebrannter Kleinbus in Wahnheide

Die Ermittler im Kölner Polizeipräsidium gehen auch im Fall der brennenden Mülltonnen von Brandstiftung aus. Allein in den vergangenen acht Tagen wurden zudem fünf Autos angezündet. Immer in der Nacht. Die Polizei zeigt in den Stadtteilen jetzt verstärkt Präsenz. Alle Brandorte liegen nah beieinander.

Transporter unter Brücke angezündet