Sie ist 67 Kilometer lang, zig Millionen Euro teuer und liegt seit Jahren fast fertig unter der Erde. In Betrieb gehen darf sie trotzdem nicht. Seit fast 14 Jahren streiten sich der Chemiekonzern Covestro (ehemals Bayer), Anwohner und Umweltschutzverbände um die Kohlenmonoxid-Leitung.

Die CO -Pipeline soll nach dem Willen des Betreibers Covestro die Chemiewerke Dormagen und Krefeld-Uerdingen verbinden. Denn in Dormagen entsteht jenes Kohlenmonoxid als Nebenprodukt, das in Krefeld-Uerdingen zur Kunststoff-Herstellung gebraucht wird. Zum Beispiel zur Produktion von Klebstoffen, Brillengläsern und Autoscheinwerfern.

Angst vor Rohrbruch

Aber viele Anwohner haben Angst vor einem Rohrbruch oder einem Anschlag. Denn dann wären nach dem Urteil von Sicherheitsexperten viele Tote kaum zu vermeiden. Bei einem Leck und ausströmendem CO wären die Feuerwehren hilflos, die Gefährdung von Menschen wäre kaum zu verhindern.

Nach zig Gerichtsverfahren, Planfeststellungsbeschlüssen, Mahnwachen und Demonstrationen befasst sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Rohrleitung. Ab Mittwoch sprechen die Richter über eines der komplexesten Industrieprojekte in Nachkriegs-Deutschland

Verfahren könnte sich hinziehen

Es sind zunächst zwei Verhandlungstage eingeplant – es könnten aber durchaus mehr werden. Beobachter rechnen damit, dass vor kommender Woche kein Richterspruch gefällt wird. Wegen Corona wird nicht im Gerichtsgebäude, sondern in der Aula des fürstbischöflichen Schlosses der Uni Münster verhandelt. Dort ist mehr Platz für die vielen Prozessbeobachter, die sich angemeldet haben.

Anwohner verneinen Allgemeinwohl der Pipeline

Worum geht es im Detail? Anwohner aus Monheim und Leichlingen - zum Teil Landwirte, die ihr Land für die Pipeline hergeben mussten - haben gegen den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf aus dem Jahr 2007 geklagt. Insbesondere geht es um das so genannte Gemeinwohl des Projektes. Die Frage lautet nämlich: Wem nützt die CO -Pipeline in erster Linie? Der Chemiegigant beteuert: allen in NRW . Denn die Rohrleitung sichere Arbeitsplätze, diene dem Umweltschutz und stärke den Industriestandort. Die Kläger halten dem entgegen: Ausschließlich Covestro werde wirtschaftlich begünstigt. Deshalb sei es nicht rechtens gewesen, dass sie enteignet wurden.

Unendliche Geschichte könnte weitergehen