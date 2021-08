Schnelle Hilfe für Unternehmen

Zuerst besuchten die beiden Politiker eine Schreinerei im rheinland-pfälzischen Dernau, dann fuhren sie nach Bad Münstereifel zum Chemiewerk Peter Greven. Beide Bundesländer arbeiten bei der Bewältigung der Katastrophe eng zusammen, deshalb der gemeinsame Besuch.

Wasser spülte Produkte und Rohstoffe weg

Die Unternehmensgruppe „Peter Greven GmbH & Co. KG “ stellt in Bad Münstereifel chemische Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen her, wie zum Beispiel Metall- und Alkaliseifen. Sie werden unter anderem in der Bauindustrie für Putze und Mörtel verwendet. Das Hochwasser hat das Werk komplett lahmgelegt.

Nicht nur das Werksgelände war überflutet. Die anschließenden Aufräum- und Säuberungsarbeiten in den ersten sieben bis zehn Tagen nach der Katastrophe „erstreckten sich auch auf die umliegenden Ortschaften. "Denn bis dorthin waren Teile unserer Produkte und Rohstoffe gespült wurden“, heisst es in einem Bericht des Unternehmens.

Zwischen Glück und viel Arbeit

Die Stoffe sind nach Angaben von Unternehmer Peter Greven aber ungefährlich. Auch sonst hat das Werk noch einigermaßen Glück im Unglück gehabt: Eine Bestandsaufnahme nach den ersten Aufräumarbeiten zeigte, dass die Schäden in vielen Bereichen weniger dramatisch seien als zunächst angenommen.

„Es ist vieles noch zerstört und im Aufbau“, so Peter Greven. Doch das Unternehmen habe eine Elementarversicherung. Deshalb geht es Greven beim Ministerbesuch weniger um finanzielle Hilfen.

Unbürokratische Genehmigungen und neue Infrastruktur

„Uns ist wichtig, dass wir möglichst unbürokratisch und schnell alles wieder aufbauen können“, sagt er im Hinblick auf Genehmigungsverfahren für Produktionsanlagen. Außerdem sei der schnelle Wiederaufbau der Infrastruktur, vor allem der Straßen wichtig, damit das Unternehmen gut angefahren werden kann.

NRW -Wirtschaftsminister Pinkwart war bei seinem Besuch derselben Meinung: Neben schnellen Finanzhilfen sagte er auch zu, dass Genehmigungsverfahren beim Wiederaufbau schneller und unbürokratischer werden sollten: „Wir müssen manche Denkblockade überwinden“, so der Minister.

Das Chemiewerk Peter Greven arbeitet derweil mit Hochdruck daran, noch in diesem Monat erste Produktionsanlagen wieder in Betrieb nehmen zu können. Bis Ende September, so die Hoffnung, soll ein größerer Teil der Anlagen wieder laufen.​