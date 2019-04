Euskirchen: Müll trennen statt verbrennen

Mit Plakaten und Werbespots im Netz sollen die Verbraucher auf das Thema aufmerksam gemacht werden - zum Beispiel mit Slogans wie " Trennen statt verbrennen ". Außerdem werden Flyer an alle Haushalte verschickt, in denen noch einmal erklärt wird, was in die Gelbe Tonne gehört und was nicht.

Landrat Günter Rosenke (links) und Axel Subklew (Vertreter der dualen Systeme, rechts) mit Werbeplakat und Elektroauto.

Sowohl jetzt als auch nach der dreimonatigen Pilotphase wird dann in einer Sortieranlage gemessen, ob die Verbraucher das System besser umsetzen und am Ende weniger Abfall in der falschen Tonne landet.