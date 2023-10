Neue Picasso-Ausstellung im Museum Ludwig

Am Samstag startet im Museum Ludwig in Köln eine große Pablo-Picasso-Ausstellung. Viele Museen in Europa und den USA nehmen den 50. Todestag des Künstlers zum Anlass, Picasso der jüngeren Generation zugänglich zu machen. Die Kölner Ausstellung zeigt eine Auswahl von 155 Radierungen aus seiner späten Schaffenszeit – eine Periode des politischen Wandels, in der Bürgerbewegungen traditionelle, gesellschaftliche Normen in Frage stellten und soziale Veränderungen forderten.

"Ich finde es spannend, da Themen wie Abtreibung auftauchen, die immer wiederkehrend sind." Eboa Itondo, Kuratorin

Für Kuratorin Eboa Itondo ist es ihr erstes Ausstellungsprojekt in einem Kunstmuseum und eine Herausforderung, die ihr auch Spaß gemacht hat.

Kontroverse Themen in Picassos Werken

In den Werken verarbeitet Picasso persönliche Erinnerungen, Liebe und Sterblichkeit. Der Fokus liegt besonders auf sexueller Begierde und weiblichen Körpern in wiederkehrenden Themen wie Bordell und Zirkus. Picasso und sein Kollege Rembrandt tauchen oft in den Bordellbildern als Figuren auf, dabei ist Picasso meist der heimliche Beobachter.

Wegen expliziter Darstellung von Sex und Genitalien gab es bei der ersten Ausstellung in Paris im Jahr 1973 Kontroversen. Einerseits kritisierte das Publikum Picassos freizügige Radierungen. Es gab aber auch positive Stimmen, die sein Können lobten, da er viel Output innerhalb kurzer Zeit schuf.

Feminine Perspektiven im Kontrast

Picasso wird im ersten Raum Covern des feministischen Magazins "Le Torchon Brûle" (auf Deutsch: "das Geschirrtuch brennt") gegenübergestellt. Die Zeitschrift erschien monatlich zwischen den Jahren 1970 und 1972, zeitgleich mit Picassos Radierungen. Die Urheberinnen waren hauptsächlich Frauen, die nicht aus der Kulturproduktion kamen. Im Magazin kritisieren sie, dass der männliche Blick die Kunst dominiert. Zudem fordern sie Gleichstellung in Politik, Arbeit und Bildung sowie mehr sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf Abtreibung.

Picassos Themen aus weiblicher Sicht

Ein weiteres Element der Ausstellung sind die Zeichnungen der zeitgenössischen Künstlerin Kubra Khademi. Sie verarbeitet ähnliche Themen wie Picasso, jedoch aus einer weiblichen und nicht-europäischen Perspektive. Die Afghanin wurde nach einer Performance im Jahr 2015 bedroht und lebt seitdem im Exil in Paris. Der Esel, der häufig in ihren Bildern auftaucht, symbolisiert in der persischen Mythologie Kraft, Potenz, Gedankenlosigkeit und wird von afghanischen Frauen übernommen, um über sexuelles Begehren zu sprechen.

Die Ausstellung wurde zuletzt Anfang der 2000er Jahre in Deutschland gezeigt, im Museum Ludwig war sie zuvor noch nie zu sehen. Das Kölner Museum beherbergt neben Paris und Barcelona mit über 800 Werken die drittgrößte Picasso-Sammlung weltweit. Die Ausstellung läuft bis zum 4. Februar 2024.