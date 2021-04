Protestaktionen an Kliniken: Pflegerinnen und Pfleger fordern mehr Personal

Gewerkschaft will Bundesgesundheitsminister Druck machen

Die Aktionen vor der Uniklinik in Köln sind Teil eines bundesweiten Protests. Hintergrund ist eine Anhörung im Bundestag zum "Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung". Die Gewerkschaft will mit den Protesten Druck machen und Bundesgesundheitsminister Spahn an ein Versprechern erinnern, nämlich die Krankenhauspflege zu verbessern - mit guten Arbeitsbedingungen und ausreichend Personal. Der Gesetzentwurf, um den es heute im Bundestag geht, sehe aber eben keine bedarfsgerechten Personalstandards vor, kritisiert Verdi. Es gehe dort nur um Personaluntergrenzen.

Auch Aktionen in Bonn, Essen und Herne

Protestaktionen gab es beispielweise auch an den Unikliniken Bonn und Essen, am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld und den Mühlenkreiskliniken in Minden. Aber auch am Klinikum in Dortmund, an den Evangelischen Krankenhäusern in Herne und Oberhausen und dem Augusta Krankenhaus in Bochum.