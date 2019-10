In Deutschland herrscht der Pflegenotstand. Im Sankt Franziskus Krankenhaus in Eitorf hat deswegen jetzt eine neue Schule eröffnet. Direkt integriert in die Klinik. Insgesamt 10 Auszubildende können hier seit Neuestem den Beruf des Gesundheits- und Krankenpfleger drei Jahre lang erlernen.

Oliver Timpanaro, Pflegedienstleiter des Krankenhauses, hatte Anfang 2019 die Idee eine duale Ausbildung direkt in Eitorf zu gründen. Bisher mussten alle, die diesen Beruf erlernen wollten, bis nach Bonn fahren. " Wir wollen hier im ländlichen Gebiet gute Möglichkeiten schaffen, um diesen tollen Beruf zu erlernen ," sagt er.

1140 € im ersten Lehrjahr

Yudenia Mena Villa ist 45 Jahre alt. Die Kubanerin lebt seit vielen Jahren mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann in Schladern. Lange hat sie von diesem Beruf geträumt, jetzt fängt sie die Ausbildung an. 1140 € verdient die zweifache Mutter im ersten Lehrjahr. Dafür drückt sie gerne noch einmal die Schulbank.

Sie ist die Älteste in der Ausbildung. Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen stammen aus vielen verschiedenen Ländern. " Es ist ein Beruf, in dem man ganz eng mit den Menschen arbeitet. Darauf freue ich mich sehr ", sagt Yudenia lächelnd.

Theorie- und Praxisunterricht