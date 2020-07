Annas Mutter, die aus persönlichen Gründen ihr Kind in Obhut des Jugendamtes geben musste, arbeitet seit vielen Jahren in der Altenpflege mit Demenzkranken. Die seien so schutzbedürftig wie Kinder, sagte sie im WDR -Interview. Hier gebe sie zurück, was sie Anna nicht habe geben können.

Stand: 22.07.2020, 06:00