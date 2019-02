Es sind viereinhalb Minuten pure Lebensfreude: Das Mädchen Lara sitzt in einem Deckenlift und tanzt mit ihrer Pflegerin Sylvia – passenderweise zum Dirty-Dancing-Hit "The Time of My Life". Die Leiterin des Pflegedienstes aus Ennepetal, Marianne Szaszowski, hat den Moment festgehalten und dem WDR geschickt.

Lara (2.v.r.) empfand den Tanz als "unglaublich schön"

Die 13 Jahre alte Lara, die rund um die Uhr betreut werden muss, empfand den Tanz als "unglaublich schön". Auf den Facebook-Videopost reagieren zahlreiche User gerührt. " Ein wunderschönes Beispiel für Menschen die mit Herz einen so harten und schweren Beruf ausüben ", schreibt Stefanie. Und Michaela Stein gesteht: " Da kullern mir echt die Tränen. Sehr sehr schön. "

Intensive Momente eher selten

Doch viele Kommentare machen auch auf den Pflegenotstand, fehlende Zeit und verkrustete Strukturen aufmerksam. Lara erhält eine 24-Stunden-Versorgung, was es einfacher macht, sich Zeit für Abwechslung und intensive Momente zu nehmen.

" Wir haben einen strikten Tagesplan, aber wenn wir zwischendurch Zeit haben, nehmen wir uns diese gerne ", sagt Szaszowski. " Man sieht im Video, was Lara für einen Spaß hat. Warum sollte man es so einem jungen Menschen wegnehmen?"

Wirtschaftliche Einbußen