Perspektive für pflegebedürftige junge Menschen im Kreis Heinsberg

Sie sind in einem ähnlichem Alter, sie haben die gleichen Interessen und Bedürfnisse. Und ähnliche Schicksalsschläge erlitten. Eigentlich stehen die Gäste der jungen Pflege mitten im Leben, können daran aber nur noch eingeschränkt teilnehmen. Weil sie zum Beispiel seit einem Verkehrsunfall oder Schlaganfall pflegebedürftig sind. Fabian ist einer von 55 Patienten in der "Jungen Pflege". Der heute 45-Jährige war Jugend- und Heimerzieher. Vor fünf Jahren riss ein Unfall den Vater eines Sohnes aus seinem bisherigen Leben. Seit drei Jahren lebt Fabian jetzt in Hückelhoven.

Altenheim ist keine Lösung

Das bringt mir auf jeden Fall den Spaß am Leben zurück, dass ich hier bin. Das ist eine besondere Einrichtung. Fabian, 45 Jahre

Es sei sehr schön unter Gleichaltrigen zu sein. Er habe hier Freundschaften geknüpft. Fabian hat auch schon in einem ganz normalen Altenheim gewohnt. Diese Zeit war keine gute, sagt der 45-Jährige. Das sieht auch der Leiter der Lambertus-Pflegeeinrichtungen, Marcel Ballas, so: "Die Bedürfnisse von jungen Pflegebedürftigen unterscheiden sich von denen der Senioren, die teilweise demenzkrank sind oder schwerstpflegebedürftig sind."

Perspektive geben

Das fängt schon bei der Betreuung an. Natürlich nehmen die Menschen in der "Jungen Pflege" auch an der Krankengymnastik teil, lernen mit ihrer Behinderung zu leben. Aber wichtig ist es, sie zu motivieren, ihnen eine Perspektive zu bieten. "Man möchte die Menschen begleiten, wieder am Leben selbstständig teilnehmen zu können" , so formuliert es Daniela Barion, Leiterin "Junge Pflege" in Hückelhoven. Das sei nicht immer einfach. Denn es müsse ja auch von den Patienten selbst gewollt sein. Der 35 Jahre alte Max hat diese Chance genutzt. Er war früher Baumaschinenführer. Jetzt hat er einen Job in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Aussicht - als Grafiker.

Ein bisschen Normalität

In diesem Pflegeheim gibt es Spielekonsolen für die Patientinnen und Patienten.

" Das ist ein gutes Gefühl. Ein wenig Normalität. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, abends lecker essen. Etwas Routine ", beschreibt Max seine Gefühlswelt. Mehr als zwei Jahre hat er auf diese Chance hingearbeitet. Aber es gibt nicht nur ein Wohnhaus für die jungen pflegebedürftigen Menschen, sondern seit einem Jahr auch eine Tagespflege. Die erste ihrer Art in Deutschland. Hier können zwölf Patienten den Tag verbringen - quatschen, spielen, gemeinsam kochen. Das sei eine Entlastung für die Familien, erklärt Leiterin Tanja Müschen. Denn nur wenn Eltern, Verwandte und Freunde auch mal selbst entspannen können, sich ausruhen können, seien sie auch gut in der Pflege.

Es muss noch viel getan werden

Vieles haben die Lambertus-Einrichtungen also schon auf die Beine gestellt. Aber auch hier weiß man, es muss noch mehr für junge Pflegebedürftige getan werden. "Es ist noch sehr viel Not da. Es muss noch vielen Menschen geholfen werden" , betont Marcel Ballas, der Leiter der Lambertus-Pflegeeinrichtungen in Hückelhoven.