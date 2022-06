Pferdezucht: Große Fohlen- und Stutenschau startet in Sonsbeck

40 junge Stuten und 100 Fohlen sind für die erste gemeinsame Pferdeschau der Kreise Wesel und Kleve gemeldet. Sie werden heute und morgen einer Fachjury vorgeführt.

Sportpferd muss belastbar sein

Knochen, Gelenke und Körperbau – die Experten schauen, "ob die Pferde so konstruiert sind, dass sie auch für den Sport geeignet sind" , erklärt Ludwig Herrmanns, Kreiszüchterberater für den Kreis Wesel. Er hat die Veranstaltung mit organisiert.

Grundsätzlich gelte: Ein Pferd muss belastbar sein, wenn man es als Sportpferd einsetzen will. Allerdings gebe es auch da Unterschiede: Dressurreiten, Springen, "alle müssen anderen Ansprüchen genügen" , so Herrmanns.

Jahres-Highlight für Züchter

Viele Züchter sehen in der Veranstaltung auf dem Gelände des Reitvereins Graf Haeseler einen der Höhepunkte des Jahres - für einige Pferde könnte es der Start in ein neues Leben werden. Denn auf der Suche nach leistungsfähigen Tieren kommen in diesen Tagen auch Scouts renommierter Reitställe nach Sonsbeck.

Erfahrungsgemäß beginnen Interessenten noch vor Ort, auf ihre Favoriten zu bieten. "In den vergangenen Jahren sind schon Pferde gehandelt worden, da ging es in den fünsfstelligen Bereich" , so Herrmanns.

Internationale Top-Pferde vom Niederrhein

Die Pferdezucht gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der niederrheinischen Landwirtschaft. In der Vergangenheit haben sich bereits Pferde vom Niederrhein zu internationalen Top-Pferden entwickelt, feierten Erfolge auf Welt- und Europameisterschaften und gingen bei den Olympischen Spielen an den Start. Auch Zuchtpferde der niederrheinischen Fohlenschauen brachten es später zu Weltruhm.