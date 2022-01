Pferd in Alsdorf aus Erdloch gerettet

Am Sonntagvormittag ist ein Pferd in Alsdorf in der Nähe der Kranentalsmühle in ein Erdloch gestürzt. Es konnte sich selbst nicht mehr befreien. Deshalb mussten Experten für Großtierrettung und ein Tierarzt zur Hilfe geholt werden. Gemeinsam zogen die Einsatzkräfte das Tier vorsichtig mit einem Traktor aus der Grube heraus.

Tierarzt und Feuerwehr im Einsatz

Mehrere Helfer sowie ein ortsansässiger Landwirt hatten bereits zuvor versucht, das Pferd aus dem Erdloch zu befreien - ohne Erfolg. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Einsatzleiter kontaktierte nach Absprache mit dem Besitzer des Pferdes zusätzlich einen Tierarzt, der das Pferd auf mögliche Verletzungen untersuchte. Auch ein Experte für Großtierrettung unterstützte die Rettungsaktion.

Rettung nach zwei Stunden erfolgreich

Mit vereinten Kräften legten sie dem Pferd in der Grube ein spezielles Hebegeschirr an. So konte das Pferd schließlich mithilfe des Traktors aus dem Erdloch gezogen werden. Das Tier blieb dabei unverletzt. Nach der zweistündigen Rettungsaktion wurde das Pferd dem Besitzer zurückgegeben und zu Fuß wieder in den Stall gebracht.

Stand: 10.01.2022, 11:02