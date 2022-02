"Out in Church": Pfarrer aus Mönchengladbach bekommt viel Zuspruch

Über 400 Mails hat Simonsen nach seinem öffentlichen Outing bekommen – nur drei davon waren negativ. Mit ihm haben sich in der ARD-Doku „ Wie Gott uns schuf “ über 125 queere Mitarbeitende der katholischen Kirche offen dazu bekannt, nicht heterosexuell zu sein.

" Ich war sehr berührt, sehr emotional betroffen, mit Tränen in den Augen. Ich hatte große Wertschätzung, und große Achtung davor ", sagt Simonsen. Er hat die Dokumentation am Morgen nach der Fernsehausstrahlung allein in der Mediathek geschaut.

Gottesdienstbesucher finden Schritt richtig

Auch bei seinem ersten Gottesdienst danach, in der Citykirche am Alten Markt in Mönchengladbach, sind die Rückmeldungen positiv. Für eine Gläubige war es " Zeit, dass das mal auf den Tisch kommt ". Eine andere Gottesdienstbesucherin ergänzt: " Keiner hat sich selbst gemacht. Alle sind so auf die Welt gekommen, wie sie sind. Und das ist gut. "

Pfarrer fordert mehr Unterstützung aus der Kirche

Auch Simonsens zuständiger Bischof, Helmut Dieser, hat sich in der ARD -Dokumentation geäußert und bundesweit als einziger Bischof einen besonderen Schritt gewagt: " Ich entschuldige mich im Namen der Kirche für die Menschen, die in ihren seelsorglichen Begegnungen mit der Kirche verletzt und gezwungen wurden, auf eine bestimmte Position hinzudenken, die sie selber nicht annehmen können. "

Simonsen war über diese Worte überrascht: " Es war ein wenig Dankbarkeit und Genugtuung ", sagt er. " Andererseits ist meine Erfahrung mit der Kirche auch, dass bereits so viele Worte gemacht wurden. Auch viele andere Bischöfe haben sich im Nachgang dieser Dokumentation geäußert. Wieso kommen sie erst jetzt darauf, dass das ein Thema in unserer Kirche ist? "

Pfarrer kämpft für alle Menschen in der katholischen Kirche

Simonsen will erreichen, dass sich in der katholischen Kirche niemand mehr verstellen muss. " Ich will keine Rolle spielen, ich will ich sein, " sagt der Pfarrer. Er sieht dafür nur einen Weg: " Die Grundordnung in der katholischen Kirche zur Dienstanstellung im kirchlichen Dienst muss geändert werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. "

Über dieses Thema hat auch die WDR-Lokalzeit aus Düsseldorf berichtet (2. Februar).