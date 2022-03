Missbrauch: Wenn das Trauma den Traumjob kostet

Plötzlich kam die Absage

Anke S. fühlt sich erneut als Opfer

Anke S. erklärte am Telefon, wieso sie ab 2019 so häufig fehlte. Sie erinnert sich gut daran, wie schwer es ihr fiel, mit einem wildfremden Menschen darüber zu reden, dass der anstehende Prozess sie so aufwühlte: "Das war so unangenehm. Und trotzdem habe ich es gemacht und gedacht, dass man mittlerweile Verständnis dafür hat."

Doch der sicher geglaubte Job wird ihr abgesagt. "Grund hierfür ist die erhebliche Anzahl der Krankheitstage seit dem Jahr 2019" , heißt es in einem Schreiben vom 2. Dezember 2021, das dem WDR vorliegt.

Die Haltung der Behörde

Das sei unmoralisch und rechtswidrig, sagt der Bonner Professor für Arbeitsrecht, Gregor Thüsing: "Man hätte die Übernahme nur dann verweigern dürfen, wenn die Fehltage dazu führen, dass sie ihre Tätigkeit nicht ausführen kann. Das wird man sicherlich nicht sagen können."

Anke S. arbeitet längst wieder normal. Sie fehlte nur, als der Prozess bevorstand. Auf Nachfrage will das Bundeszentralamt für Steuern keine konkrete Auskunft zum Fall geben. Aber Opferschutz und die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt hätten " höchste Priorität ". Für Anke S. klingt das wie Hohn: "Davon habe ich rein gar nichts mitbekommen."

Am Ende doch noch ein Gespräch

Rückendeckung ist wichtig für Betroffene

Ihre Schwester betont, wie wichtig es sei, dass Arbeitgeber, aber andere besser verstehen, wie sehr Missbrauch das Urvertrauen der Betroffenen zerstöre. Manchmal reiche eine Frage vom Chef und man traue sich nicht mehr, arbeiten zu gehen. Angelika selbst ist Erzieherin und hat viel Rückendeckung erlebt. Das aber, da sind sich die Schwestern sicher, sei eher die Ausnahme.

Nach den Anfragen von WDR und Stadt-Anzeiger hat das Bundeszentralamt für Steuern Anke S. nun zu einem Gespräch eingeladen, an dem sie auch teilnehmen will.