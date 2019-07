Bundesaußenminister Heiko Maas und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow reisen am Donnerstag (18.07.2019) zum Petersburger Dialog, einem deutsch-russischen Dialogforum nach Königswinter bei Bonn an.

Schauplatz des Treffens ist das Gästehaus auf dem Petersberg, das nach umfangreicher Renovierung wieder voll zugänglich ist.

