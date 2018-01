Die Pegelstände am Rhein sind am Samstag weiter angestiegen. In Duisburg und Wesel wurden nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Mainz am Samstagmittag (20.01.2018) über sieben Meter gemessen.

In Köln liegt der Wasserstand bei 6,49 Metern und damit einen halben Meter höher als am Freitag. Auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Bonn steigt das Wasser und erreichte am Samstag die Sechs-Meter-Marke. " Aufgrund der Wetterlage könnten die Pegelstände auch weiter steigen ", so WDR -Wetterexperte Heiko Wiese.